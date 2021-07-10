Воротар Руслан Зарубін знайшов для себе нову мотивацію після рішення повісити бутси на цвях.

Голкіпер попрощався з кар'єрою гравця у віці 38 років, повідомляє Meta-ratings. Тепер Зарубін працюватиме тренером воротарів у штабі Вікторії. У сезоні 2021/22 клуб з Миколаївки вперше спробує свої сили на рівні Другої ліги.

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Зарубін виступав за низку відомих клубів (Геліос, Олександрія, Полтава), проте так і не отримав можливості проявити себе в еліті. Взимку 2018-го підписав контракт з Металістом 1925, але незабаром був відрахований через нібито проблеми зі здоров'ям. Після цього воротар 3 роки захищав кольори аматорської Вікторії, з якою тепер працюватиме на рівні професіоналів.

Додамо, що Зарубін активно допомагає українській армії та не соромиться публічно засуджувати агресію Росії на території нашої держави.

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