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Український футболіст помер у віці 22 роки

22:49 - Читать на русском
Український футболіст помер у віці 22 роки
Дмитро Левчук / ФК Гірник

Від важкої хвороби помер Дмитро Левчук – вихованець криворізького футболу та екс-гравець друголігового Гірника.

Дмитро Левчук помер від важкої хвороби, повідомляє офіційний сайт Гірника.

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Більше місяця тому у нього діагностували важке захворювання – спайкову хворобу черевної порожнини. Він кілька тижнів був у реанімації, а потім впав у кому. 22-річний гравець переніс чимало операцій, проте врятувати хлопця, на жаль, не вдалося. Дмитро відійшов у вічність 5 серпня.

Дмитро Левчук є вихованцем футбольної школи "Кривбас-84" ДЮСШ №1. Він встиг пограти за Кривбас, Гірник та ще кілька аматорських футзальних команд міста.

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Гірник Гірник Смерті футболістів Друга ліга
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