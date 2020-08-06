Український футболіст помер у віці 22 роки

Дмитро Левчук помер від важкої хвороби, повідомляє офіційний сайт Гірника.

Помер лікар збірної України та Металіста 1925 – у 48-річного медика діагностували коронавірус

Більше місяця тому у нього діагностували важке захворювання – спайкову хворобу черевної порожнини. Він кілька тижнів був у реанімації, а потім впав у кому. 22-річний гравець переніс чимало операцій, проте врятувати хлопця, на жаль, не вдалося. Дмитро відійшов у вічність 5 серпня.

Дмитро Левчук є вихованцем футбольної школи "Кривбас-84" ДЮСШ №1. Він встиг пограти за Кривбас, Гірник та ще кілька аматорських футзальних команд міста.

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