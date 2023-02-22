Полузащитник Николай Мусолитин подписал контракт с Эстерсундом, переживающим не слишком удачный период своей истории.

Воспитанник Черноморца перебрался в Эстерсунд на правах свободного агента, успешно пройдя просмотр на сборах в Турции. Соглашение рассчитано до 31 декабря 2024 года, сообщает официальный сайт шведского клуба.

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Последним клубом 24-летнего полузащитника был немецкий Пфорцхайм, за который он сыграл 4 матча. Также Мусолитин успел поиграть за Черноморец, Лехию Гданьск и Вальмиеру. В 2019 году Николай стал чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины – на Мундиале в Польше Александр Петраков дважды выпускал его на поле.

Эстерсунд не так давно наделал шума в Лиге Европы – еще в сезоне 2017/18 команда, которую возглавлял нынешний наставник Челси Грэм Поттер, дважды обыграла Зарю, победила Арсенал, но вылетела от "канониров" в 1/16 финала.

Сейчас Эстерсунд выступает во втором дивизионе Швеции. Сезон-2022 команда завершила на 14-й позиции турнирной таблицы, набрав 31 очко и всего на 2 балла оторвавшись от последнего места.

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