Півзахисник Микола Мусолітін підписав контракт з Естерсундом, який переживає не надто вдалий період своєї історії.

Вихованець Чорноморця перебрався в Естерсунд на правах вільного агента, успішно пройшовши перегляд на зборах у Туреччині. Угода розрахована до 31 грудня 2024 року, інформує офіційний сайт шведського клубу.

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Останнім клубом 24-річного півзахисника був німецький Пфорцхайм, за який він зіграв 4 матчі. Також Мусолітін встиг пограти за Чорноморець, Лехію Гданськ і Вальмієру. У 2019 році Микола став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України – на Мундіалі в Польщі Олександр Петраков двічі випускав його на поле.

Естерсунд не так давно наробив галасу в Лізі Європи – ще у сезоні 2017/18 команда, яку очолював нинішній наставник Челсі Грем Поттер, двічі обіграла Зорю, перемогла Арсенал, але вилетіла від "канонірів" в 1/16 фіналу.

Зараз Естерсунд виступає у другому дивізіоні Швеції. Сезон-2022 команда завершила на 14-й позиції турнірної таблиці, набравши 31 очко і лише на 2 бали відірвавшись від останнього місця.

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