Прежде нас интересует полтавская Ворскла, которая сыграет со шведским АИКом. Однако своих соперников узнали еще ряд украинцев, выступающих за иностранные клубы. В частности, Евгений Чеберко (Осиек), Артем Фаворов (Академия Пушкаша), Владислав Кочергин (Ракув), Максим Таловеров и Тарас Качараба из пражской Славии, Иван Петряк и Евгений Макаренко из Фехервара. К слову, в прошлом сезоне за венгров также выступали Богдан Леднев и Артем Шабанов.

Ворскла узнала соперника в квалификации Лиги конференций

В паре Арарат-Армения – Динамо Тбилиси вообще будет украинское дерби. За армян играют Егор Клименчук и Сергей Вакуленко, а за динамовцев – Станислав Беленький. Также в Лиге конференций может оказаться Александр Зубков, если Ференцварош проигрывает Тоболу в первом раунде квалификации ЛЧ.

Напомним, матчи второго отборочного раунда пройдут 21 и 28 июля. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

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