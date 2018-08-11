Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч квалификации Лиги Европы ХИФК – Олимпия

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче ХИФК – Олимпия.

Судейская бригада во главе с Евгением Арановским получила назначение на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся финский ХИФК и словенская Любляна.

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Помогать Арановски на линиях будут Олег Плужник и Сергей Беккер. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула.

Отметим, что матч состоится 16 августа. Начало встречи в 19:00.