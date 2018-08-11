toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ТРАНСФЕРЫ АПЛ ШАХТЕР - ВОРСКЛА

Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч квалификации Лиги Европы ХИФК – Олимпия

17:25 13 Читати українською
Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч квалификации Лиги Европы ХИФК – Олимпия
Євген Арановський / фото з соцмереж

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче ХИФК – Олимпия.

Судейская бригада во главе с Евгением Арановским получила назначение на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся финский ХИФК и словенская Любляна.

Брага – Заря: матч будет судить Александар Ставрев

Помогать Арановски на линиях будут Олег Плужник и Сергей Беккер. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула.

Отметим, что матч состоится 16 августа. Начало встречи в 19:00.

Лига Европы3-й квалиф. раунд, ответные матчи

ХИФК - Олимпия Любляна: Четверг 16 августа 2018

ХИФК
до матча
4
дн
:
23
час
:
50
мин
Олимпия Любляна
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Евгений Арановский ХИФК ХИФК ХИФК - Олимпия Любляна
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
мин
Шахтер
19:30
Ворскла
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук