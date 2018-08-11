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Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч кваліфікації Ліги Європи ХІФК – Олімпія

17:25 121 Читать на русском
Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч кваліфікації Ліги Європи ХІФК – Олімпія
Євген Арановський / фото з соцмереж

Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі ХІФК – Олімпія.

Суддівська бригада на чолі з Євгенієм Арановським отримала призначення на матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться фінський ХІФК та словенська Олімпія.

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Допомагати Арановському на лініях будуть Олег Плужник та Сергій Беккер. Четвертий арбітр – Анатолій Абдула.

Зазначимо, що матч відбудеться 16 серпня. Початок зустрічі о 19:00.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

ХІФК - Олімпія Любляна: Четвер 16 серпня 2018

ХІФК
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Теги
Ліга Європи Євген Арановський ХІФК ХІФК ХІФК - Олімпія Любляна
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