Украина выйдет в плей-офф Евро-2020 – Gracenote посчитал шансы команды Шевченко
18:58 - Читати українською
Национальной команде Украины пока не рекомендуют возвращаться домой.
77% – именно такие шансы авторитетный портал Gracenote дает сборной Украины на выход из группы С, заняв третье место.
Зинченко признался, что Шевченко и игроки сборной делали после проигрыша от Австрии
Больше вероятности на игру в плей-офф дают только швейцарцам (100%), которые уже гарантировали себе место в 1/8 финала, а также группе смерти (Португалия / Германия / Франция / Венгрия) – 93%.
Напомним, судьбу "сине-желтых" будут решать команды других групп, которые еще не сыграли свои матчи третьего группового этапа Евро-2020.
Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020 – Шевченко может выиграть от поражения, все расклады
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