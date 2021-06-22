77% – именно такие шансы авторитетный портал Gracenote дает сборной Украины на выход из группы С, заняв третье место.

Зинченко признался, что Шевченко и игроки сборной делали после проигрыша от Австрии

Больше вероятности на игру в плей-офф дают только швейцарцам (100%), которые уже гарантировали себе место в 1/8 финала, а также группе смерти (Португалия / Германия / Франция / Венгрия) – 93%.

Напомним, судьбу "сине-желтых" будут решать команды других групп, которые еще не сыграли свои матчи третьего группового этапа Евро-2020.

Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020 – Шевченко может выиграть от поражения, все расклады