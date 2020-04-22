Украина вошла в топ-20 стран по экспорту игроков в 2019 году

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) подсчитал, сколько футболистов с украинским паспортом играет по всему миру.

Количество украинцев, выступавших за рубежом в 2019 году, достигло 250 человек, сообщает CIES Football Observatory.

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Эта цифра вывела нашу страну на 16 место в мире. Лидером по экспорту футболистов традиционно стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы элитных дивизионов других стран. В топ-10 также попали Франция (1027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399) .

К слову, больше всего украинцев выступало в Венгрии – 21 игрок. В тройку также вошли Польша (14), Беларусь и Россия (обе – по 12).

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