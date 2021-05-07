На ближайших сборах, которые начнутся 24 мая, "сине-желтые" U-21 примут участие в Турнире Валерия Лобановского и проведут товарищеский матч в Турции. Руслан Ротань на этот этап вызвал 24 игрока, информирует официальный сайт УАФ.

Голкипер сборной Украины U-21 объявил приговор Ротаню в клубном футболе

Состав сборной Украины U-21:

Вратари: Валентин Моргун (Динамо Киев), Никита Турбаевский (Шахтер), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Денис Кузык, Константин Вивчаренко, Данил Скорко (все – Динамо Киев), Александр Драмбаев, Назарий Муравский (оба – Мариуполь), Александр Мельник (Александрия), Максим Таловеров (Динамо, Чехия).

Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко, Егор Ярмолюк (все – СК Днепр-1), Даниил Алефиренко (Зоря), Михаил Мудрик (Шахтер), Богдан Билошевський (Десна), Олег Очеретько (Мариуполь), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат (оба – Динамо Киев), Даниил Сикан (Мариуполь), Богдан Вьюнник (Шахтер), Николай Кухаревич (Рух).

В резервный список вошли: Дмитрий Мацапура (Зоря), Марк Мампасси (Мариуполь), Игорь Снурницин (Олимпик), Николай Михайленко, Назар Волошин (оба – Динамо Киев), Даниил Кравчук (Ворскла), Дмитрий Шамич, Евгений Исаенко (оба – Колос ), Артур Ременяк (Львов), Ростислав Лях, Остап Притула, Иван Литвиненко (все – Рух), Дмитрий Крысько (Металлист 1925).

Заметим, Мемориал Валерия Лобановского состоится в конце мая. Украина сыграет в полуфинале с Азербайджаном в Киеве, вторую полуфинальную пару составят Тунис и Узбекистан. После завершения турнира молодежная сборная Украины отправится в Турцию, где 2 июня сыграет со сборной хозяев U-21.

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