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Украина U-20 – Южная Корея U-20: Цитаишвили – лучший игрок матча по данным InStat

22:58 21 Читати українською
Украина U-20 – Южная Корея U-20: Цитаишвили – лучший игрок матча по данным InStat
Георгий Цитаишвили / ФИФА

Георгий Цитаишвили прекрасно провел финальный матч юношеского чемпионата мира против сборной Южной Кореи.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

Вингер команды Александра Петракова Георгий Цитаишвили признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира-2019 U-20 между Украиной и Южной Кореей, по данным InStat.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Игрок Динамо набрал 296 баллов, на 2 очка опередив Хьюн Ву Кима. Третий – украинский нападающий Владислав Супряга с показателем в 292 пункта, сообщает Tribuna.com.

Напомним, юношеская сборная Украины в финале чемпионата мира победила Южную Корею со счетом 3:1, дублем отметился Владислав Супряга и голом Георгий Цитаишвили.

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

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