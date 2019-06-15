Украина U-20 – Южная Корея U-20: Цитаишвили – лучший игрок матча по данным InStat

Георгий Цитаишвили прекрасно провел финальный матч юношеского чемпионата мира против сборной Южной Кореи.

Вингер команды Александра Петракова Георгий Цитаишвили признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира-2019 U-20 между Украиной и Южной Кореей, по данным InStat.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Игрок Динамо набрал 296 баллов, на 2 очка опередив Хьюн Ву Кима. Третий – украинский нападающий Владислав Супряга с показателем в 292 пункта, сообщает Tribuna.com.

Напомним, юношеская сборная Украины в финале чемпионата мира победила Южную Корею со счетом 3:1, дублем отметился Владислав Супряга и голом Георгий Цитаишвили.

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