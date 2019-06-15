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Україна U-20 – Південна Корея U-20: Цітаішвілі – найкращий гравець матчу за даними InStat

22:58 27 Читать на русском
Україна U-20 – Південна Корея U-20: Цітаішвілі – найкращий гравець матчу за даними InStat
Георгій Цітаішвілі / ФІФА

Георгій Цітаішвілі чудово провів фінальний матч юнацького чемпіонату світу проти збірної Південної Кореї.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Вінгер команди Олександра Петракова Георгій Цітаішвілі визнаний найкращим гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2019 U-20 між Україною та Південною Кореєю, за даними InStat.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Гравець Динамо набрав 296 балів, на 2 очки випередивши Х'юн Ву Кіма. Третій – український нападник Владислав Супряга з показником у 292 пункти, повідомляє Tribuna.com.

Нагадаємо, юнацька збірна України у фіналі чемпіонату світу перемогла Південну Корею з рахунком 3:1, дублем відзначився Владислав Супряга та голом Георгій Цітаішвілі.

Україна U-20 в історичному фіналі ЧС-2019 переконливо перемогла Південну Корею U-20

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