Україна U-20 – Південна Корея U-20: Цітаішвілі – найкращий гравець матчу за даними InStat

Георгій Цітаішвілі чудово провів фінальний матч юнацького чемпіонату світу проти збірної Південної Кореї.

Вінгер команди Олександра Петракова Георгій Цітаішвілі визнаний найкращим гравцем фінального матчу чемпіонату світу-2019 U-20 між Україною та Південною Кореєю, за даними InStat.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Гравець Динамо набрав 296 балів, на 2 очки випередивши Х'юн Ву Кіма. Третій – український нападник Владислав Супряга з показником у 292 пункти, повідомляє Tribuna.com.

Нагадаємо, юнацька збірна України у фіналі чемпіонату світу перемогла Південну Корею з рахунком 3:1, дублем відзначився Владислав Супряга та голом Георгій Цітаішвілі.

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