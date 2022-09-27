Молодежная сборная Украины во втором матче плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2023 встретится со Словакией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч плей-офф квалификации к Евро-2023 между сборными Украины U-21 и Словакии U-21 начнётся в 18:30 по киевскому времени. Первая встреча завершилась поражением подопечных Руслана Ротаня со счетом 2:3.

Поединок состоится в польском городе Бельско-Бяла на Муниципальном стадионе. Трансляция доступна по региональным каналам Суспильного вещания, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола. Смотреть матч можно прямо в этой новости.

Стартовые составы

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Сирота, Драмбаев – Криськив, Бондаренко, Михайленко – Вьюнник, Сикан Судаков.

Запасные: Фесюн, Боль, Желизко, Кухаревич, Назаренко, Бражко, Ванат, Очеретько, Ярмолюк.

Словакия U-21: Белко – Месик, Оберт, Немчик, Датко – Кадак, Покорни, Лавринчик – Суслов, Стрелец, Капралик.

Запасные: Лудга, Суля, Коша, Небила, Мислович, Галчик, Труса, Гольян, Войтко

Украина U-21 – Словакия U-21: анонс решающего матча за выход на Евро-2023