Молодіжна збірна України в другому матчі плей-офф кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 зустрінеться зі Словаччиною. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації до Євро-2023 між збірними України U-21 та Словаччини U-21 розпочнеться о 18:30 за київським часом. Перша зустріч завершилась поразкою підопічних Руслана Ротаня з рахунком 2:3.

Поєдинок пройде у польському місті Бельсько-Бяла на Муніципальному стадіоні. Трансляція доступна на регіональних каналах Суспільного мовлення, а також на YouTube-каналі Української асоціації футболу. Дивитися матч можна безпосередньо в цій новині.

Стартові склади

Україна U-21: Трубін – Сич, Таловєров, Сирота, Драмбаєв – Криськів, Бондаренко, Михайленко – В'юнник, Сікан Судаков.

Запасні: Фесюн, Боль, Желізко, Кухаревич, Назаренко, Бражко, Ванат, Очеретько, Ярмолюк.

Словаччина U-21: Белко – Месик, Оберт, Немчик, Датко – Кадак, Покорни, Лаврінчик – Суслов, Стрелец, Капралик.

Запасні: Лудга, Суля, Коша, Небила, Мисловіч, Галчик, Труса, Гольян, Войтко

Україна U-21 – Словаччина U-21: анонс матчу за вихід на Євро-2023