Украина U-21

Молодежная сборная Украины в рамках ответного матча плей-офф квалификации к Евро-2023 встретится со сверстниками из Словакии. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сборная Украины U-21 в своей истории квалифицировалась на международные турниры всего два раза за всю историю. В 2006 году команда Михайличенко с Милевским, Алиевым, Чигринским и Пятовым дошла до финала Евро, а в 2011-м дрим-тим Яковенко с Коноплянкой, Ярмоленко, Ракицким, Зозулей и Кривцовым провалилась на групповом этапе – она стала четвертой в группе. С тех пор наша молодежка никуда не выходила.

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Шанс написать новую страницу в истории отечественной U-21 получил коллектив Руслана Ротаня. По именам он выглядит не так громко, как сборные 2006 и 2011 годов, однако по уровню футбола команда точно прогрессивнее. Это уже не постсоветское бей-беги с результатом превыше всего – нынешняя молодежка демонстрирует современную позиционную игру, основанную на принципах Малдеры и Шевченко.

За нынешней сборной Украины U-21 действительно приятно наблюдать и обычным фанам, и тактическим аналитикам. Перспектив закрепиться в Европе у ее лидеров значительно больше, чем у поколения Милевского или Коноплянки. Ощутимая доля игроков уже сейчас играет там.

В довольно непростой группе с Сербией и Францией "сине-желтым" удалось занять вторую позицию. Балканцев дважды победили и обошли их на 11 очков, а с супермощными "Ле Бле" Украина устроила перестрелку (3:3). Если бы удалось выиграть ту битву, то подопечные Руслана Ротаня стали бы лучшей второй командой отбора, избежав плей-офф, а так придется помучиться со сборной Словакии U-21 в играх на вылет. Первая встреча с ней завершилась холодным душем.

Коллектив под руководством Ярослава Кентоша не является фаворитом противостояния. Большая группа этой команды выступает в Европе, причем Давид Стрелец уже является игроком ротации в Специи – впрочем, ничего невероятного она не демонстрирует. Хорошая фланговая игра, относительно неплохой прессинг, высокая результативность, но пропущенные мячи практически в каждом матче и поражения от реально крепких сверстников – вот что собой представляет Словакия U-21.

Тем не менее, встреча с ней в Жилине завершилась поражением Украины со счетом 2:3. Судаков был настолько впечатлен, что назвал "соколов" одним из самых тяжелых соперников в отборе.

Фиаско оказалось довольно досадным, если учесть качество футбола подопечных Руслана Ротаня. Наша молодежка сыграла на своем уровне, продемонстрировав классный темп (17,13 пасов в минуту), высокую продолжительность владений (не менее 6 пасов за один сеанс) и приличную интенсивность при работе без мяча (84 возврата при том, что именно мы вели игру). В плане перемещений и мысли на поле все также было симпатично.

Проблемой стала оборона. "Сине-желтые" в защите выиграли всего 35 единоборств из 76-ти, а в первой фазе билд-апа было допущено аж 25 потерь – это очень много. Ошибки выглядели очень простыми. Неудачные пасы на игроков под прессингом, подкаты в собственной штрафной, обрезки на ровном месте... Плохо выглядел и Батагов, которого давно критикуют за работу в роли центрбека, и опытный Сирота (привез два гола).

Вместе с тем, списывать все на защиту было бы несправедливо. Слабенькая оборона сделала нас уязвимой, но и впереди хватало недоработок. В частности, молодежка допустила слишком много ошибок при передачах – точность составила всего 85%. При почти 600 пасах в высоком темпе с длительными владениями было проведено всего 6 передач в зону в 20-ти метрах от ворот, а касаний в штрафной сделали всего 22 (что значительно меньше средних 27). Соответственно, возросла и доля дальних ударов.

Тем не менее, общее впечатление от футбола сборной Украины U-21 осталось положительным. Команда точно лучше играет в футбол, чем Словакия U-21. Она быстрее, интереснее и грамотнее, да и с реализацией у нее все в порядке. Судаков сказал, что "соколы" являются одними из самых тяжелых наших соперников, однако в словацком лагере настроения должны быть не менее тревожными. Подопечные Ярослава Кентоша сумели несколько сбить прицел нашим игрокам, но по качеству игры "сине-желтые" мощнее.

Сегодня важно допустить меньшее количество потерь во всех фазах и работать жестче в единоборствах. Или же наоборот – надо найти такие пути развития атаки, в которых этих единоборств будет как можно меньше. Руслану Ротаню лучше видно, что и как надо делать, хотя на душе тревожно. Словаков устроит и ничья, а вот нам необходимо побеждать с преимуществом в два гола. Между тем, проблемы в обороне тяжело решить за несколько дней.

Кадровая ситуация

Украине сегодня не поможет Вивчаренко, что является очень болезненной потерей. В первом матче Константин был лидером сборной по возвратам мяча. Сегодня его заменит Драмбаев. Также аналитики прогнозируют появление Таловерова в центре обороны – и не факт, что вместо Батагова, которого Ротань всегда ставил в основу. Также можно предположить, что вместо Ваната с первых минут выйдет Судаков – в пасовой игре Георгий важнее.

Словакия кадровых проблем не имеет. Стрелец и Суслов готовы к бою – а большего им и не надо.

Ориентировочные составы на матч Словакия U-21 - Украина U-21

Украина U-21: Трубин – Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко – Михайленко, Бондаренко, Крыськив – Вьюнник, Кухаревич, Судаков

Словакия U-21: Белко – Месик, Оберт, Немчик, Датко – Покорны, Лавринчик – Кадак, Суслов, Капралик – Стрелец

Прогноз "Футбол 24" – Украина прорвется на Евро

Стоит ожидать очень непростого противостояния. Словакия доказала способность разрушать нашу игру – чего-то невероятного в данном процессе команда не демонстрирует, но Украине хватает. Сегодня же "соколы" сосредоточатся на обороне еще сильнее, что существенно усложнит наши продвижения к чужой штрафной. В Жилине "сине-желтые" имели с этим определенные трудности.

Впрочем, проблемы не выглядят уж слишком страшными. Да, с обороной не все в порядке, но в новой конфигурации все может быть лучше – Таловеров действительно способен дать больше надежности. В пасовой же игре все в порядке, только надо чуточку прибавить в точности. Возможно, где-то надо и темп повысить. Украина U-21 точно может сделать это.

У команды Руслана Ротаня есть все для того, чтобы прорваться на Евро-2023. Словакия U-21 – сложный, неприятный, но точно проходной соперник. "Соколы" вообще не должны были играть в плей-офф, ведь проскочить на второе место удалось только благодаря дисквалу россиян (орки, кстати, разгромили подопечных Кентоша). Ничего фантастического в их футболе нет, а вот украинская молодежка очень симпатичная.

Рекомендуем пополнить запасы валидола. Матч будет тяжелым. Вполне реальной является даже серия пенальти, но мы поставим на проход "сине-желтых". Они сильны, они лучше организованы и они того заслуживают.

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