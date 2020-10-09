Молодежная сборная Украины принимает сверстников из Румынии в рамках 8-го тура отбора на чемпионат Европы-2021 среди команд U-21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Украина U-21 – Румыния U-21 стартует в 18:30. Игра пройдет на стадионе Оболонь-Арена в Киеве. Подопечные Руслана Ротаня набрали лишь 7 очков в 6-ти сыгранных поединках и потеряли шансы на первое место, которое гарантирует прямой выход из группы. Да и для второй позиции необходимо настоящее чудо – отставание от румын составляет 9 пунктов при наличии игры в запасе. Таким образом, "сине-желтых" устроит только победа.

Ротань сообщил о трех случаях коронавируса в сборной Украины U-21 перед матчем отбора к Евро-2021

В матче первого круга Румыния разбила Украину со счетом 3:0. В запасе гостей оказался Тудор Белуце – новичок киевского Динамо.

Составы команд:

Украина U-21: Ризнык – Дубинчак, Попов, Сирота, Вантух – Бондаренко, Булеца, Батагов – Лунев, Сикан, Назаренко

Запасные: Кучерук, Нещерет, Бражко, Топалов, Цитаишвили, Билошевский, Лебеденко, Шевцов, Чех, Скорко

Румыния U-21: Влад – Харуц, Пашкану, Гице, Опруц – Олару, Марин, Чобану – Ман, Костаке, Мецан

Запасные: Айоани, Бобок, Бэлуцэ, Дрегуш, Моруцан, Ганя, Кимпану, Иту, Дрэгушин