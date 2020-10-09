Молодіжна збірна України приймає однолітків із Румунії в рамках 8-го туру відбору на чемпіонат Європи-2021 серед команд U-21. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Україна U-21 – Румунія U-21 стартував о 18:30. Гра, яку транслює телеканал "Футбол 1", проходить на стадіоні Оболонь-Арена в Києві. Підопічні Руслана Ротаня набрали лише 7 очок в 6-ти зіграних поєдинках та втратили шанси на перше місце, яке гарантує прямий вихід з групи. Та й для другої позиції необхідне справжнє диво – відставання від румун складає 9 пунктів при наявності гри в запасі. Таким чином, "синьо-жовтих" влаштує виключно перемога.

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Зазначимо, що в матчі першого кола Румунія розбила Україну з рахунком 3:0. В запасі гостей опинився Тудор Белуце – новачок київського Динамо.

Склади команд:

Україна U-21: Різник – Дубінчак, Попов, Сирота, Вантух – Бондаренко, Булеца, Батагов – Луньов, Сікан, Назаренко

Запасні: Кучерук, Нещерет, Бражко, Топалов, Цітаішвілі, Білошевський, Лебеденко, Шевцов, Чех, Скорко

Румунія U-21: Влад – Харуц, Пашкану, Гіце, Опруц – Олару, Марін, Чобану – Ман, Костаке, Мецан

Запасні: Айоані, Бобок, Белуце, Дрегуш, Моруцан, Ганя, Кимпану, Іту, Дрегушін