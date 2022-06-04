Юношеская сборная Украины противостояла Сербии в элит-раунде отбора на чемпионат Европы-2022. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Отбор на Евро-2022 U-19. Элит-раунд, группа 6

2 тур

Украина U-19 – Сербия U-19 – 1:1

Голы: Квасница, 22 – Илич, 18

Встречались лидеры квартета 6. В первом туре подопечные Владимира Езерского обыграли Норвегию, а балканцы оказались сильнее Нидерландов. Соответственно, сегодняшняя победа одной из команд значительно повышала шансы на выход в финальную часть Евро-2022.

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Счет довольно быстро открыли сербы. Уже на 18-й минуте Илич поразил ворота Тимура Пузанкова. Правда, "сине-желтые" очень быстро отыгрались. Квасница забил в ответ после паса Ярмолюка.

1:1 – счет, продержавшийся до финального свистка и оставивший нашу сборную лидером группы с четырьмя очками (столько же у Сербии, но на 1 забитый мяч меньше).

Последний матч элит-раунда отбора на чемпионат Европы Украина U-19 сыграет 7 июня (в 20.00 по Киеву) против Нидерландов, которые свой поединок второго тура против Норвегии проведут вечером 4 числа. "Сине-желтых" может устроить и ничья, но тогда все будет зависеть не только от украинцев. Крайне желательно побеждать Нидерланды и надеяться, что сербы не разгромят Норвегию.

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы, "сине-желтым" нужно занять только первое место квартета. В случае попадания в финальный турнир сборная Украины сыграет в группе В вместе с Англией, Израилем и Австрией.

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