Сборная Украины будет противостоять Северной Македонии во втором туре чемпионата Европы-2020. Где смотреть матч Украина – Северная Македония онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко попытается прервать шестиматчевую проигрышную серию на чемпионатах Европы в поединке против Северной Македонии в Бухаресте. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония на "Футбол 24", стартует 17 июня в 16:00 по Киеву. Это второй тур группы С, в котором Украина и Северная Македония являются аутсайдерами после первых поединков, не набрав зачетных баллов.

Украина – Северная Македония: прогноз на матч Евро-2020

Украина – Северная Македония: где смотреть матч Евро-2020

Встречу в прямом эфире на территории Украины покажут несколько трансляторов. Смотреть матч Украина – Северная Македония онлайн можно на платформе Oll.tv при наличии соответствующей подписки. Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1", начиная с 15:50. Перед этим в эфир выйдет программа Euro Non Stop (начало – в 15:05), которая продолжит свою работу сразу после завершения игры.

ТРК Украина тоже покажет второй поединок команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы. Старт трансляции – в 15:50. Поединок на ТРК Украина можно посмотреть онлайн на MEGOGO (при наличии оплаченной подписки). "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Македония.

Команды встречались между собой уже 4 раза. В товарищеских матчах преимущество на стороне балканцев – ничья и победа. А вот официальные поединки в рамках отбора на Евро-2016 "сине-желтые" выиграли – 1:0 во Львове, 2:0 в Скопье.

Напомним, в первом туре чемпионата Европы Украина уступила Нидерландам (2:3), а Северная Македония не смогла набрать очки с Австрией (1: 3). Соответственно, минимум одна из команд в четверг точно наберет первые очки на турнире. Интересно, что сборная Украины проиграла уже 6 поединках Евро подряд. Из семи матчей "сине-желтые" выиграли только свой первый – против Швеции в 2012 году.