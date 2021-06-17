Украина стартовала на Евро-2020 с яркого поединка против Нидерландов. За него, несмотря на поражение, подопечные Андрея Шевченко получили вагон респектов – практически вся Европа признала, что это был лучший матч на турнире, а поляки и россияне после неудач сборных ставили "желто-синих" в пример. На Родине результат восприняли с несколько меньшим восторгом, углубившись в анализ ошибок, но это понятно и в определенной степени правильно. Нам нужно смотреть на вещи трезво

.Украина – Северная Македония: прогноз на матч Евро-2020

Турнирный расклад

Так или иначе, матч в Амстердаме с самого начала считался концертным – результат в нем значил меньше, чем демонстрация хорошего футбола. Теперь же для Украины наступили суровые будни с играми против северных македонцев и сборной немецкой Бундеслиги. В такие моменты часто добавляют, что права на ошибку уже нет, однако это не совсем так – для выхода в плей-офф "желто-синим", вероятно, хватит и трех очков. Меньше зачетных баллов на Евро точно наберут турки, шотландцы и венгры, и в список двух худших третьих команд при хотя бы одной победе в группе попасть трудно.

Более того – нам выгоднее было бы пройти с третьей позиции, чтобы не попасть на инфернальную Италию. Впрочем, мыслить такими категориями не стоит даже болельщикам. Во-первых, у аутсайдеров чемпионата остаются теоретические шансы набрать 3-4 очка, а во-вторых – добиться победы над Австрией в последнем туре гораздо труднее, чем сейчас над Северной Македонией. В конце концов, на Евро выходят ради ярких побед, а не ради подсчета дополнительных показателей в группе. Цель сборной Украины – порадовать фанов, уверенно выйти в плей-офф, создать сенсацию и продать себя европейским скаутам. Для этого нужно бить македонцев.

Плюсы и минусы Северной Македонии

Очевидно, что македонцы являются аутсайдерами группы С, однако недооценивать эту команду опасно. На этом чуть не погорели австрийцы, а Германия весной вообще проиграла балканцам. В этой сборной выступают представители Наполи, Лидса, Штутгарта, Дженоа, Леванте и загребского Динамо, причем большинство игроков в своих клубах находятся в статусе лидеров. Это не ноунейм с Балкан, а хороший коллектив с серьезным опытом, двумя-тремя топ-звездами и с умным тренером. Прямо как Украина.

Тактической изюминкой Северной Македонии является игра в схеме 3-5-2 со ставкой на атаки через фланги. Там собран цвет тамошнего футбола – особенно это касается левого края, где качественно взаимодействуют Эльмас, Алиоски, Барди и Адеми. Правый край разрывают Пандев и Николов (представитель Лечче), хотя Горан любит смещаться в центр. Похожую тактику исповедовали Нидерланды в матче против Украины. Очевидно, что подопечные Игора Ангеловски не смогут дать той же динамики в движения мяча и того же прессинга, однако терроризировать фулбэков диагоналями и передачами за спину Северная Македония умеет.

Проблема заключается в том, что Украина, очевидно, не будет адаптироваться под такую ​​игровую модель. На сборах Андрей Шевченко отрабатывал схему 4-3-3, а основной тактической особенностью были согласованные перемещения на флангах при выходе в атаку. Если "желто-синие" не изменили идее атакующего футбола в Амстердаме, то сейчас тем более этого не стоит ожидать. В этом есть смысл, однако есть и риск.

Кроме того, стоит отметить желание Северной Македонии любой ценой выходить из обороны через пас низом. Команда старается осмысленно владеть мячом, отказываясь от выносов и строя треугольники для обыгрышей. Опять же таки, в этом аспекте коллектив похож на сборную Украины.

Основным минусом Северной Македонии, конечно же, выступает общий класс. Несмотря на наличие нескольких лидеров из хороших клубов, большинство игроков никогда не выступали даже на уровне еврокубков, а уровень мастерства и навыков контроля пространства серьезно хромает – особенно в позиционной обороне, где собраны самые слабые исполнители. Именно благодаря последнему компоненту австрийцы уверенно переиграли македонцев во втором тайме. Кроме того, подопечным Игора Ангеловски не хватает сил на длительную поддержку высокого темпа игры, а прессингу не хватает слаженности. Соответственно, приходится низко садиться, отдавая инициативу сопернику и ожидая шансов на контратаках.

Словом, против хороших команд Северной Македонии не хватает уровня. Вопрос только в том, так ли хороша Украина? На бумаге все выглядит именно так, но только матч покажет истинный уровень нашей сборной.

Плюсы и минусы Украины

В общем, Украина провела достойный поединок на Йохан Кройфф Арене, продемонстрировав грамотную систему выхода в атаку, хорошую реализацию, выключив Депая после первых 15 минут и более-менее нормально держась в обороне после стартового урагана "оранье". Конечно, по игре голландцы нас выносили, но основная часть структурных проблем "желто-синих" была связана с банальным преимуществом в классе. Плюс, интересный стартовый план сломался уже на 11-й минуте с травмой Зубкова.

Украину больше следует отметить за умение продвигать атаку под давлением. Фулбэки часто получали свободу перемещений благодаря прессингу своих вингеров и работе голландцев 1-в-1 по центрхавам – на крайних защитников "желто-синих" приходилось выдергиваться центрбекам "оранье", однако они не успевали. Разгоняя атаки из глубоких позиций (там их труднее достать прессингом), фулбэки старались продолжать поддержку наступления в дальнейших стадиях, а вингеры смещались в центр, обыгрываясь с Яремчуком – Роман прекрасно исполнял эту роль. Таким образом часто удавалось отыгрывать линии и достигать численного превосходства в отдельных зонах. В матче против Северной Македонии этот прием может быть еще более эффективным – балканцы тоже играют в три защитника, но медленнее реагируют и хуже прессингуют.

Еще одной сильной стороной Украины выступает борьба, от которой сегодня тоже многое будет зависеть. В Амстердаме подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Нидерландами по количеству (176:170) и успешности единоборств (61:61), хотя просели по распределению зон давления – "оранье" душили в центре и на чужой половине, а мы отбивались исключительно на собственной трети . Тренерский штаб предусмотрел намерения голландцев развалить наше продвижение мяча интенсивным давлением – от этой работы грамотно выключили самое слабое звено в системе (Сидорчук), однако этого решения было мало. Соперник перегружал центр, и только выход Шапаренко на помощь Сергею помог выровнять ситуацию.

Таким образом, необходимо констатировать хорошую аналитическую работу тренерского штаба до и по ходу игры, а также способность выдерживать интенсивную борьбу. Северная Македония в подобных условиях в поединке против Австрии не смогла выдержать темп. Здесь Украина явно сильнее. Даже провальный матч Миколенко завершился победой в 9 из 10 единоборств.

Наша сборная лучше организована в атакующем плане и выше классом, однако существует несколько тревожных моментов. Во-первых, "желто-синие" насторожили работой в прессинге – подопечные Андрея Шевченко никак не накрывали центрбеков "оранье", позволяя им свободно работать с мячом. Хуже всего то, что отсутствие высокого давления позволяло Нидерландам перегружать центр поля и давить на украинцев до конца. В частности, это уничтожило работу Матвиенко на продвижение мяча. Причиной этой проблемы стала недоработка вингеров в обороне (особенно это касается Марлоса) и довольно неоднозначный матч Зинченко (был эффективным, но менее активным среди центрхавов) и Малиновского.

В сборной Северной Македонии основная сила сосредоточена в центральной зоне и на флангах. Если наши вингеры продолжат недорабатывать в обороне, а Зинченко и Малиновский не вернут убедительную форму (однозначно, без нюансов), то история с прорывами опорников в штрафную и падениями Миколенко может повториться.

Впрочем, футболистов уровня Вейналдума, де Йонга, Депая или Вегхорста у македонцев нет, да и организовать интенсивный прессинг в центре балканцы качественно не смогут. Основная причина поражения Украины заключалась в разнице в классе – теперь же этот фактор играет в нашу пользу. Его просто нужно реализовать.

Кадровая ситуация

В составе сборной Македонии нет проблем с составом, а вот Украине потерь избежать не удалось. Точно не сыграет Зубков, у которого растяжение камбаловидной мышцы ноги. Кроме того, индивидуально тренировались Безус и Довбик. Зато восстановился от повреждения и уже готов играть Цыганков – он выглядит оптимальным вариантом для замены Зубкова, хотя все будет зависеть от кондиций Виктора.

Наибольшие вопросы вызывает позиция левого защитника. Украина вряд ли изменит схему, а ломать сыгранную пару центрбеков на таких турнирах не рискуют. Соответственно, все сводится к дилемме – Миколенко или Соболь? Виталий наварил каши с Нидерландами, но в целом его оборонительная статистика была неплохой. Эдуард же тоньше работает на атаку, однако в защите к нему возникают вопросы. Более вероятным кажется выход динамовца, ведь атаковать у нас есть кому, а вот бегать за быстрыми латералями лучше физически выносливому и цепкому Миколенко.

Ориентировочные составы на матч Украина – Северная Македония

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Северная Македония: Димитриевски – Ристовски, Велковски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Эльмас, Алиоски – Пандев, Трайковски

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Северная Македония – опасный соперник, способный болезненно наказать за пренебрежительное отношение, однако это не Нидерланды и даже не Австрия. При встрече с качественно подготовленными системами продвижения атак балканцы сбиваются в кучу единоборств, разваливая игру до микроэпизодов, но их оборонительная линия слишком хрупкая для такого футбола.Да и вообще подопечные Игора Ангеловски проседают по большинству показателей.

Украина сильнее во всех аспектах – в позиционном наступлении, в контроле мяча, в скорости, в обороне и в тактических планах. Даже в реализации сборная начала добавлять, забивая два из двух моментов в ворота Нидерландов. Проблемы с прессингом были связаны с общим преимуществом Нидерландов в классе. Букмекеры также это понимают, выставив на победу подопечных Андрея Шевченко коэффициенты в районе 1,6-1,7.

С мнением контор в этом случае спорить нет смысла. Украина – лидер. Украина должна побеждать.

"Ярмоленко был лидером, но сейчас ситуация – крайне серьезная": сборную Украины предостерегают перед Северной Македонией