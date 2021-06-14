Сборная Украины будет противостоять Северной Македонии во втором туре чемпионата Европы-2020. Какой прогноз на матч Украина – Северная Македония и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Команда Андрея Шевченко попытается прервать шестиматчевую проигрышную серию на чемпионатах Европы в поединке против Северной Македонии в Бухаресте. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Северная Македония на "Футбол 24", стартует 17 июня в 16:00 по Киеву. Это второй тур группы С, в котором Украина и Северная Македония являются аутсайдерами после первых поединков, не набрав зачетных баллов.

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Специалисты William Hill считают фаворитом противостояния именно команду Андрея Шевченко. Коэффициент на победу Украины составляет 1.61, тогда как триумф Северной Македонии оценивают только в 6.50. Ценник ничьей – 3.70. Букмекер не ждет ливня голов в поединке чемпионата Европы – тотал меньше 2.5 оценили в 1.70, а коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 2.05. Наиболее вероятным итогом игры считают победу "сине-желтых" со счетом 1:0 – поставив на такой результат, можно увеличить свой выигрыш ровно в 5 раз.

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Bwin оперирует похожими цифрами. Успех Украины оценивается в 1.62, на команду Ангеловски предлагают поставить за 6.00. Ничейный результат – 3.60. На то, что обе команды забьют гол, принимают ставку с коэффициентом 2.10. А вот на то, что забитым мячом отметится лишь один из соперников, предлагают поставить за 1.65.

Заметим, Украина и Северная Македония встречались между собой уже 4 раза. В товарищеских матчах преимущество на стороне балканцев – ничья и победа. А вот официальные поединки (отбор на Евро-2016) "сине-желтые" выиграли – 1:0 во Львове, 2:0 в Скопье.

В первом туре чемпионата Европы Украина уступила Нидерландам (2:3), а Северная Македония не смогла набрать очки с Австрией (1:3). "Сине-желтые" проигрывают уже в шести поединках Евро подряд. Из семи матчей Украина выиграла только свой первый – против Швеции в 2012 году.

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