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Україна проведе спаринг з Кіпром напередодні Євро-2020

12:33 2914 Читать на русском
Україна проведе спаринг з Кіпром напередодні Євро-2020
Збірна України / УАФ

Українська асоціація футболу домовилась щодо проведення товариського матчу проти збірної Кіпру.

 

Збірна України проведе спаринг із Кіпром 26 травня, інформує офіційний сайт УАФ.

Федерація футболу Франції затвердила товариський матч з Україною

Зазначається, що матч відбудеться в Україні, проте поки невідомо, в якому саме місті. Раніше повідомлялось, що ще 2 товариських поєдинки "синьо-жовтих" заплановані на 2 червня та 7 червня.

Нагадаємо, що збірна України вже домовилась про два спаринги навесні: 27 березня підопічні Андрія Шевченка зіграють проти чинних чемпіонів світу збірної Франції, а 31-го – проти збірної Польщі. Обидва матчі Україна зіграє на виїзді.

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