Один из лидеров "сине-желтых" Руслан Малиновский не опускает руки после осечки в поединке с австрийцами (0:1).

"Спалось трудно. Думаю, такие мысли были у каждого, но надо говорить о команде. Все ребята отдали много сил. Я чувствую опустошенность, но одновременно есть ощущение, что мог сделать больше. Но надо говорить за команду, мы как команда вчера могли сделать больше.

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Как я уже говорил, футбол в сборной и в Аталанте отличается. У меня были большие ожидания от этого Евро. Но я не показал свой максимум на турнире, чувствую, что могу дать больше команде. Знаю, что вся Украина переживала за нас.

Относительно вчерашнего матча – вопрос самоотдачи, физической готовности, считаю, не надо обсуждать, мы проиграли по другим причинам. Надеюсь, у нас будет шанс реабилитироваться еще на этом турнире", – цитирует Малиновского УАФ.

Напомним, Украина финишировала третьей в группе С, но еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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