Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук не поможет сборной Украины в матче 6-го тура Лиги наций против Шотландии. 31-летний хавбек на 30-й минуте поединка с армянами получил желтую карточку и будет дисквалифицирован на игру с "тартановой армией".

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Сидорчук заработал два "горчичника" в двух матчах подряд (против Шотландии и Армении), что автоматически делает невозможным его участие в решающем поединке турнира.

Напомним, дуэль с шотландцами за выход в группу А Лиги наций состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

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