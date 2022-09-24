Полузащитник Андрей Ярмоленко в матче с Арменией появился на поле на 66-й минуте, заменив Виктора Цыганкова. Этот выход стал для 32-летнего ветерана 111-м в национальной команде.

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По этому показателю Ярмоленко сравнялся с Андреем Шевченко. Впереди только Анатолий Тимощук, за плечами которого 144 игры за "сине-желтых". К слову, ранее УАФ исключила манкурта из официального реестра игроков сборной.

Напомним, более ста матчей провели также Руслан Ротань (100) и Андрей Пятов (102), уже завершившие карьеру в национальной команде.

Улучшить свое достижение Ярмоленко сможет уже во вторник, 27 сентября, когда Украина встретится в решающем матче за выход в элиту Лиги наций с Шотландией. Начало встречи в 21:45.

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