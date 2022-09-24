Україна зазнала першої втрати на вирішальний матч Ліги націй із Шотландією
Наставнику збірної України Олександру Петракову доведеться поламати голову, аби вирішити, ким замінити Сергія Сидорчука.
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук не допоможе збірній України у матчі 6-го туру Ліги націй проти Шотландії. 31-річний хавбек на 30-й хвилині поєдинку з вірменами отримав жовту картку і буде дискваліфікований на гру з "тартановою армією".
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Сидорчук заробив два "гірчичники" у двох матчах поспіль (проти Шотландії та Вірменії), що автоматично робить неможливим його участь у вирішальному поєдинку турніру.
Нагадаємо, дуель з шотландцями за вихід у групу А Ліги націй відбудеться у вівторок, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.
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