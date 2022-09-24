Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук не допоможе збірній України у матчі 6-го туру Ліги націй проти Шотландії. 31-річний хавбек на 30-й хвилині поєдинку з вірменами отримав жовту картку і буде дискваліфікований на гру з "тартановою армією".

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Сидорчук заробив два "гірчичники" у двох матчах поспіль (проти Шотландії та Вірменії), що автоматично робить неможливим його участь у вирішальному поєдинку турніру.

Нагадаємо, дуель з шотландцями за вихід у групу А Ліги націй відбудеться у вівторок, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

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