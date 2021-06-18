Сборная Украины оформила свою дебютную победу на Евро в матче против Северной Македонии, однако решающим будет поединок с Австрией. Больше – в дайджесте дня.

Одна путевка в плей-офф от нашей группы уже зарезервирована. Нидерланды не оставили шансов австрийцам и обеспечили себе первое место в квартете. Такой результат вывел Украину на второе место в группе. Теперь ничья в третьем туре против Австрии гарантированно выведет подопечных Шевченко в плей-офф.

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Один из фаворитов Евро-2020 сборная Англии готовится провести свой второй матч на турнире, и на этот раз Кейну и компании похоже снова будет непросто. После тяжелого поединка с хорватами англичан ждет дуэль с соседями – Шотландией. В этом матче, считают специалисты, не должно возникнуть проблем с забитыми голами. Коэффициент на то, что команды поразят ворота более двух раз – 1,47.

Фаворитом эксперты называют английскую сборную. Коэффициент на победу команды "трех львов" – 1,35. Ничья – 5,3. А вот виктория шотландцев – наименее вероятный итог. Коэффициент на их триумф – 11. Последний очный матч соперников завершился вничью. До этого трижды побеждали англичане.

Нету де Брюйне – нету вечеринки. Лидер сборной Бельгии во втором тайме матча против Дании вернулся на поле после повреждения и помог своей команде переломить ход игры. Заменив в перерыве Мертенса, Кевин оформил гол+пас. Бельгийцы одержали волевую победу и гарантировали себе путевку в плей-офф.