Убогость России усыпила Бельгию

Бельгия стартовала на Евро с разгрома России. "Красные дьяволы" потратили мало сил, просто воспользовавшись грубыми ошибками соперника. Поэтому сегодня Роберто Мартинес выставил почти идентичный состав. Единственное изменение (если не считать травму Кастаня) – появление в центре обороны Денаера. И Джейсон уже на второй минуте привез гол, когда ошибся с передачей. Хёйберг перехватил, а Поульсен поразил дальний угол ворот Куртуа.

Бельгийцев, похоже, расслабила легкая победа над Россией. Против Дании они не сумели сразу включиться. И даже быстрый пропущенный не разбудил гостей. Мяч не держался в ногах, постоянные обрезки, не удавалось связать две передачи. Инертный Алдервейрельд проиграл фланг Меле, Тилеманс и Дендонкер не справлялись с давлением в центре поля, Лукаку выиграл лишь 30% дуэлей!

Статистика ударов за первый тайм – 9:1 в пользу Дании. 1.33 xG против 0.06 xG. Бельгия будто не вышла на игру.

Роскошная реакция Дании на Эриксена

Старт чемпионата для датчан смазала драма Эриксена, который пережил сердечный приступ прямо на поле. В итоге "викинги" уступили Финляндии, хотя показали приличный футбол и допустили только один удар по своим воротам. Было тревожно, как на команду повлияют все эти события. Но партнеры Кристиана показали фантастическую реакцию.

Дания включила заоблачно интенсивный прессинг и растоптала фаворита. Почти все атаки бельгийцев захлебывались на их половине. Хозяева прекрасно действовали в отборе, а гости до перерыва банально не могли перейти среднюю линию. У ворот Куртуа возникал момент за моментом. Брейтуэйт и Дамсгор едва не устроили разгром.

Очень понравились датские фланги. Меле и Васс катком проходились по своим оппонентам и обостряли. Йоаким – кроссами (3 передачи под удар еще в первом тайме), а Даниель врывался из глубины под удары. К сожалению, Дания не сумела больше выжать из такого преимущества.

Впечатляющая атмосфера в Копенгагене

Датские футболисты получили прекрасную поддержку на домашнем стадионе. Настроение задало исполнения гимна – вместе с игроками и переполненными трибунами пели члены королевской семьи. Мурашки по коже побежали. Болельщики дальше весь матч кричали, пели, гнали своих вперед. Команда и фаны слились в гармонии, а Бельгия попала в ад.

Конечно же, центральной фигурой вечера был Кристиан Эриксен. Бельгийцы подарили большую футболку с именем Эриксена и подписями своих сборников с пожеланием здоровья. На трибунах появились баннеры в честь Кристиана. А на 10-й минуте Бёрн Кюйперс остановил игру, и весь стадион долго аплодировал.

Де Брюйне на классе оформил камбэк

Большой козырь Роберто Мартинеса – скамейка запасных, где сидели суперзвезды после повреждений. Сразу после перерыва на поле появился де Брюйне. И уже через десять минут Бельгия сравняла счет. Лукаку разогнал атаку, Кевин классно разобрался в штрафной и покатил на пустые ворота Торгану Азару. Сразу же вышел старший Азар. Прошло еще десять минут – и влетел второй гол. Изменение вектора атаки, Эден и Торган обыгрались в касание, а де Брюйне расстрелял ближний угол.

Дания потеряла тот уровень интенсивности, который был в первом тайме, но все равно создавала моменты. Дилэйни, Брейтуэйт и Меле выскакивали на ударные позиции – непробиваемой стеной стоял Куртуа. Форвард Барселоны вообще попал в крестовину! Концовка вышла огненной. Дания была близка к ничьей. Не хватило совсем немного.

У Бельгии был слишком большой запас класса. Датчане компенсировали его отличной организацией игры, однако затем свое слово сказали Кевин де Брюйне и Эден Азар. "Красные дьяволы" победили, набрали 6 очков и вышли в плей-офф. Дания с нулем очков. Выйти из группы будет трудно, но шансы есть – нужно уверенно побеждать Россию и надеяться, что Финляндия проиграет Бельгии.