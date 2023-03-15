Федерация футбола Молдовы на своем официальном сайте сообщила о вызове 24-летнего Бабогло в национальную команду на матче отбора Евро-2024 против Фарерских островов и Чехии.

ФИФА уже дала разрешение игроку на смену футбольного гражданства. Соответственно, Владислав Бабогло может беспрепятственно играть за Молдову, хотя раньше защищал цвета сборных Украины U-17 и U-21. На сайте УПЛ защитник пока указан как украинец.

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"Ко мне обратился тренерский штаб сборной с предложением играть за Молдову. Я поговорил со своей семьей и решил принять приглашение. Разговаривал с главным тренером Сергеем Клещенко, и мы прекрасно поняли друг друга. Хочу поблагодарить Федерацию футбола Молдовы за возможность играть за сборную и обещаю, что буду выкладываться на поле в каждом матче, потому что хочу помочь команде.

Молдова мне не чужая. Я здесь родился, у меня здесь много родственников. До войны в Украине я довольно часто приезжал в Молдову, в родную деревню", – объяснил Бабогло свое решение.

Владислав родился в селе Копчак, расположенном вблизи границы с Украиной. Когда ему было 4 года, семья переехала в Одессу. Бабогло успел сыграть 7 поединков за молодежную сборную Украины (1 гол), но воспользовался регламентом ФИФА, предусматривающим возможность смены футбольного гражданства. В Александрии, которую недавно возглавил Руслан Ротань, центрбек выступает с 2017 года.

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