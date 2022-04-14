"Мы планируем собраться 28 апреля. А как оно будет – не будем загадывать. Я планирую собраться 28 апреля без легионеров.

Сборная Украины может встретиться с чемпионами мира и давними знакомыми – УАФ готовит спарринги перед отбором ЧМ

Может быть, президент УЕФА нам в этом поможет. Александер Чеферин этим занимается, хочет нам помочь. Андрей Павелко тоже делает все, что от него зависит. Мы планируем 28 апреля выехать в Европу.

Я уже хорошо знаю ребят из Динамо и Шахтера и вижу, что им очень тяжело. Хорошо, что они собрались раньше и будут начинать подготовку не с пустого места", – сказал Петраков в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, матч полуфинала плей-офф к ЧМ-2022 с Шотландией должен состояться 31 мая или 1 июня.

"Путін став у один ряд зі Сталіним": екс-капітан збірної Фінляндії прихистив українців, хвалить Довбика і висміює Росію