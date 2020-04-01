toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Украина обыграла Австрию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко одолел форварда Шальке

00:15 31 Читати українською
Украина обыграла Австрию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко одолел форварда Шальке
Александр Зинченко / УАФ

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы в FIFA 20 Александр Зинченко в напряженном поединке обыграл Михаэля Грегорича.

Александр Зинченко на турнире Plan B FIFA Tournament, организованном блогом 433 для известных футболистов в FIFA 20 вырвал победу у форварда сборной Австрии Михаэля Грегорича. Украинец играл Барселоной, его оппонент выбрал Ливерпуль. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме Зинченко забил победный гол.

"Придется тренироваться с младшей сестрой": талант Реала признал свою беспомощность в битве с Зинченко и Ляпортом

Отметим, что, кроме Зинченко, в 1/4 финала уже квалифицировались Тод Кантвелл (Англия), Мунас Даббур (Израиль), Партик Ших (Чехия), Бернд Лено (Германия). Еще два матча 1/8 финала пройдут позже: Диогу Жота (Португалия) встретится с Николой Миленковичем (Сербия), а Серхио Регилон (Испания) сойдется с Разваном Марином (Румыния).

blog_ava
Как сейчас выглядит Несмачный – легенда Динамо в свое время стал Свидетелем Иеговы
31 марта
1299
Теги
Украина Украина Австрия Австрия Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Киберспорт Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
22
час
:
19
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук