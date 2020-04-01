Украина обыграла Австрию на альтернативном Евро-2020 – Зинченко одолел форварда Шальке

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы в FIFA 20 Александр Зинченко в напряженном поединке обыграл Михаэля Грегорича.

Александр Зинченко на турнире Plan B FIFA Tournament, организованном блогом 433 для известных футболистов в FIFA 20 вырвал победу у форварда сборной Австрии Михаэля Грегорича. Украинец играл Барселоной, его оппонент выбрал Ливерпуль. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме Зинченко забил победный гол.

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Отметим, что, кроме Зинченко, в 1/4 финала уже квалифицировались Тод Кантвелл (Англия), Мунас Даббур (Израиль), Партик Ших (Чехия), Бернд Лено (Германия). Еще два матча 1/8 финала пройдут позже: Диогу Жота (Португалия) встретится с Николой Миленковичем (Сербия), а Серхио Регилон (Испания) сойдется с Разваном Марином (Румыния).