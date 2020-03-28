"Придется тренироваться с младшей сестрой": талант Реала признал свою беспомощность в битве с Зинченко и Ляпортом

Хавбек Реала Браим Диас не скрывал своего разочарования после поражения в виртуальной дуэли против игроков Манчестер Сити – Александра Зинченко и Эмерика Ляпорта.

Талант мадридцев вместе со своим одноклубником Тибо Куртуа не справились с дуэтом "горожан" в матчах симулятора FIFA20.

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"Этого не может быть... Теперь мне придется тренировать FIFA с младшей сестрой, которая увидела мой уровень. Спасибо Куртуа, Ляпорту и Зинченко за это небольшое приключение", – написал Диас в своем Twitter.

Напомним, чемпионаты Англии и Испании пока прерваны, поэтому игрокам приходится придумывать себе различные развлечения на карантине.

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