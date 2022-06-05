Легенда сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от матча против Уэльса за путевку на ЧМ-2022.

"Сегодня важный матч. Желаю ребятам всего лучшего. Я знаю, что они будут бороться за победу. Мы с вами. За пределами поля, я вместе с Sports For Peace стараюсь собрать средства для своей страны с помощью тихого аукциона.

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Все торгуемые средства пойдут на восстановление Украины и помощь всем, кто пострадал от войны в моей стране. Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы посмотреть удивительные призы", – написал Шевченко в своем Instagram.

Заметим, что поединок Уэльс – Украина состоится уже сегодня, 5 июня, в 19:00. Андрей Шевченко во время войны в Украине активно работает на информационном фронте, призывая мир поддерживать Украину и помогать ей, а также жертвует деньги.

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