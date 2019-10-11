Украина – Литва: стартовые составы на матч отбора к Евро-2020

Сборная Украины в Харькове принимает главную команду Литвы. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча отбора Евро-2020 ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Литва, стартует в 21:45 по киевскому времени. Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1". Для соперников это 10 встреча в истории. Украина побеждала Литву 6 раз, а проиграла дважды. Первый очный поединок в рамках отбора к Евро-2020 команды сыграли 7 сентября в Вильнюсе – "сине-желтые" победили со счетом 0:3.

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Обращают на себя внимание три решения Андрея Шевченко по стартовому составу. Виталий Миколенко восстановился после травмы, но уступил свое место на левом фланге обороны Эдуарду Соболю. Возможно, тренерский штаб бережет фулбэка Динамо на Португалию.

В центре атаки Шевченко сделал ставку на Жуниора Мораес, который выглядит лучшим центрфорвардом для игры первым номером против слабого соперника, чем Роман Яремчук. Слева в полузащите номинально будет играть Марлос – форма Евгения Коноплянки, видимо, не позволяет ему выйти с первых минут.

Стартовые составы

Украина: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Марлос – Мораес.

Запасные: Панькив, Лунин, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Коноплянка, Шабанов, Буяльский, Цыганков, Миколенко, Коваленко, Караваев.

Литва: Черняускас – Миколюнас, Климавичюс, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс – Воробевас, Вербицкас – Новиковас, Жулпа, Голубицкас – Лаукжемис.

Запасные: Барткус, Адамонис, Янкаускас, Казлаускас, Вайткунас, Д. Матулевичюс, Ласицкас, Г. Матулевичюс, Каспаравичюс, Шимкус, Баравикас.