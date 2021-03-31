Украина и Казахстан встретились в 3 туре Европейской квалификации на Чемпионат мира 2022. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Обе команды в текущем отборе до отчетной встречи не побеждали. Казахи уступили чемпионам мира дома с приличными как для себя 0:2. Подопечные Шевченко устояли во Франции, но не переиграли финнов дома. Смотреть матч Украина – Казахстан онлайн можно на телеканале "Украина", платформах oll.tv и MEGOGO по подписке. Прямая трансляция поединка также запланирована на телеканале "Футбол 1". Там же в 20:30 начнется студия "Главная команда". Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Казахстан на "Футбол 24", стартует в 21:45. Это встреча №5 в истории противостояния этих национальных команд. В 2000-х годах "сине-желтые" неизменно побеждали во время двух отборов на ЧМ, каждый раз забивая минимум 2 гола.

Украина – Казахстан: анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Андрей Шевченко делает очень много изменений в стартовом составе. Прежде всего отмечаем, что 19-летний голкипер Шахтера Анатолий Трубин дебютирует в составе национальной команды, оставляя Бущана в запасе. В защите, похоже, возвращаемся к схеме с 4 защитниками. Хотя УАФ нарисовала схему 5-3-2, в которой Зинченко должен был бы играть на привычном для себя в Манчестер Сити месте левого фулбека.

Михайличенко меняет Соболя слева, вместо дисквалифицированного Миколенко играет Кривцов. Пара хавбеков Динамо в центре полузащиты, которая играла против Франции и отдыхала с финнами, снова в основном строю. Соответственно Забарный и Макаренко садятся на скамейку запасных. Ну, а в атаке Мораес после дебютного гола за сборную вытесняет Зубкова.

Украина: Трубин – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Сидорчук, Шапаренко – Зинченко, Малиновський – Яремчук, Мораес

Запасные: Бущан, Соболь, Забарный, Шепелев, Тымчик, Марлос, Пятов, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко

Казахстан: Покатилов – Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов – Нургалиев (к), Мужиков – Валиуллин, Абикен, Тагыберген – Аймбетов