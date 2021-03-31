Україна та Казахстан зустрічаються у 3 турі Європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2022. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Обидві команди у поточному відборі до звітної зустрічі не перемагали. Казахи поступилися чемпіонам світу вдома з пристойними як для себе 0:2. Підопічні Шевченка встояли у Франції, але не переграли фінів удома. Дивитись матч Україна – Казахстан онлайн можна на телеканалі "Україна", платформах oll.tv та MEGOGO за підпискою. Пряма трансляція поєдинку також запланована на телеканалі "Футбол 1". Там же о 20:30 розпочнеться студія "Головна команда". Матч, як і онлайн-трансляція Україна – Казахстан на "Футбол 24", стартує о 21:45. Це зустріч №5 в історії протистояння цих національних команд. У 2000-х роках "синьо-жовті" незмінно перемагали під час двох відборів на ЧС, щоразу забиваючи мінімум 2 голи.

Україна – Казахстан: анонс і прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Андрій Шевченко робить дуже багато змін у стартовому складі. Насамперед відзначаємо, що 19-річний голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін дебютує у складі національної команди, залишаючи Бущана в запасі. У захисті, схоже, повертаємося до схеми з 4 захисниками. Хоча УАФ намалювала схему 5-3-2, в якій Зінченко гратиме на звичному для себе в Манчестер Сіті місці лівого фулбека.

Михайліченко міняє Соболя ліворуч, замість дискваліфікованого Миколенка грає Кривцов. Пара хавбеків Динамо у центрі півзахисту, яка грала проти Франції та відпочивала з фінами, знову в основі. Відповідно Забарний і Макаренко сідають на лаву запасних. Насамкінець в атаці Мораєс після дебютного гола за збірну витісняє Зубкова.

Україна: Трубін – Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Сидорчук, Шапаренко – Зінченко (к), Маліновський – Яремчук, Мораєс

Запасні: Бущан, Соболь, Забарний, Шепелєв, Тимчик, Марлос, Пятов, Сирота, Зубков, Довбик, Макаренко, Коваленко

Казахстан: Покатілов – Марочкін, Малий, Аліп, Досмагамбетов – Нургалієв (к), Мужиков – Валіуллін, Абікен, Тагиберген – Аїмбетов