"Это невероятно, словами передать эти чувства невозможно. Украина была великолепна, команда находится на пике формы. Они заслуженно победили Шотландию, но в этот раз им не удалось. Сборная Уэльса переживает невероятный момент.

Мы не сомневались в Хеннеси. Перед матчем он демонстрировал отличную форму, потому и стал нашим первым выбором. Гарет Бейл – большой игрок для этой команды. Вспомните хотя бы его дубль в ворота Австрии. Конечно, его качество часто помогало нам одерживать победы.

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Празднование с болельщиками – это здорово. Ребята несколько месяцев не были дома, а теперь радуются вместе с семьями, детьми, болельщиками. Эти чувства останутся с ними навсегда. У меня нет никаких волнений относительно того, буду ли я тренировать команду в Катаре. У меня есть контракт.

12 лет назад все это начал еще мой коллега Гари Спид. Он дал игрокам Уэльса уверенность. Дальше это продолжил Крис Коулмэн, а я подхватил и развил. Мы становились сильнее и увереннее в своих возможностях. Если в начале отбора наш успех мог выглядеть случайностью, то сейчас мы заслуженно выходим на чемпионат мира. Мы понимали, что будет происходить и что стоит за этой игрой. Впрочем, мы хотели показать свое уважение не только команде и болельщикам Украины, но и всему их народу", – сказал Пейдж на послематчевой пресс-конференции.

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