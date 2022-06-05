Уэльс принимает Украину в финальном матче отбора к ЧМ-2022. Смотреть видео голов – в этой новости на "Футбол 24".

Уэльс – Украина: видео голов финального матча за выход на ЧМ-2022

На заполненном стадионе Кардифф Сити предстояло разыграть последнюю путевку в Катар на ЧМ-2022 для европейских сборных. Украина гостила в Уэльса.

Уэльс – Украина: онлайн-трансляция матча за выход на ЧМ-2022

Открыть счет удалось на 34-й минуте. Гарет Бейл выполнил подачу со штрафного, которую Андрей Ярмоленко срезал в свои ворота.