Где смотреть матч Украина – Босния и Герцеговина онлайн? Поединок транслируют сразу на нескольких платформах. При наличии платной подписки встреча можно посмотреть на oll.tv и MEGOGO. Кроме этого, поединок покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". На последнем в 20:30 стартует студия "Главная команда", которая также подытожит игру сразу по ее завершении. Сам матч, как и онлайн-трансляция Украина – Босния и Герцеговина на "Футбол 24", стартует в 21:45. Команда Петракова на 2 балла опережает отчетного соперника. Однако у нас остались только 2 матча с боснийцами. Тогда как у Джеко и компании еще игра с финнами в запасе.

Украина – Босния и Герцеговина: анонс и прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Поэтому ситуация заставила брать в последних турах не менее 4 очков. Тогда "драконы" точно нас не достанут, а Финляндии нужно будет побеждать во всех играх, в частности, против Франции. Оптимально, конечно, бить Боснию и Герцеговину в обоих дуэлях, чтобы почти не зависеть от возможных подвигов суоми (разве что те будут громить своих соперников, тогда придется считать разницу голов). Ну, а где еще завоевывать первую домашнюю победу в рамках этого отбора, как не во Львове? Здесь мы лишь дважды за 19 матчей играли вничью, да и то были товарищеские встречи. А вот в официальных турнирах Украины в городе льва побеждала все 13 раз. В частности, ровно 7 лет назад одолели другую балканскую сборную (Македонию).

Петраков не меняет победный состав. В основе все те же 11 игроков, которые взяли 3 очка на поле Финляндии. Петев делает 2 изменения после победы над Казахстаном. Налич и Хаджикадунич меняют в старте Ковачевича и Цимирота. Основной опорник боснийцев и бельгийского Стандарда травмировался и даже не попал в заявку на нынешний бой. В центре поля это далеко не первая весомая потеря гостей – тот же Миралем Пьянич для этой команды играет огромнейшую роль.

Украина: Пятов – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Цыганков – Яремчук

Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Сидорчук, Корниенко, Зубков, Харатин, Шабанов, Булеца, Довбик, Сикан, Караваев

Босния и Герцеговина: Шехич – Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич – Хаджиахметович, Налич, Колашинац – Гояк, Джеко, Превляк