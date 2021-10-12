Де дивитися матч Україна – Боснія і Герцеговина онлайн? Поєдинок транслюють відразу на кількох платформах. За наявності платної підписки зустріч можна переглянути на oll.tv та MEGOGO. Крім цього, двобій покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На останньому о 20:30 стартує студія "Головна команда", яка також підсумує гру відразу по її завершенні. Сам матч, як і онлайн-трансляція Україна – Боснія і Герцеговина на "Футбол 24", стартує о 21:45. Команда Петракова на 2 бали випереджає звітного суперника. Однак у нас залишилися лише 2 матчі з боснійцями. Тоді як Джеко і компанія мають ще гру з фінами в запасі.

Україна – Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз на матч відбору до ЧС-2022

Відтак ситуація змусила брати в останніх турах не менше 4 очок. Тоді "дракони" точно нас не дістануть, а Фінляндії потрібно буде перемагати у всіх іграх, зокрема, проти Франції. Оптимально, звісно, бити Боснію і Герцеговину в обох дуелях, аби майже не залежати від можливих подвигів суомі (хіба що ті будуть громити своїх суперників, тоді доведеться рахувати різницю голів). Ну, а де ще завойовувати першу домашню перемогу в рамках цього відбору, як не у Львові? Тут ми лише двічі за 19 матчів грали внічию, та й то були це товариські зустрічі. А ось в офіційних турнірах Україна у місті лева перемагала всі 13 разів. Зокрема, рівно 7 років тому здолали іншу балканську збірну (Македонію).

Україна: Пятов – Забарний, Кривцов, Матвієнко – Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь – Ярмоленко, Циганков – Яремчук

Запасні: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбик, Сікан, Караваєв

Боснія і Герцеговина: Шехіч – Стевановіч, Хаджикадуніч, Ахмедходжіч, Чівіч – Хаджиахметовіч, Наліч, Колашінац – Гояк, Джеко, Превляк