Защитник сборной Шотландии Киран Тирни поделился ожиданиями от поединка с Украиной в плей-офф отбора к ЧМ-2022.

"Мы набрали хороший ход, состав уверен в себе. Мы точно можем это сделать, я на 100% верю в ребят. Но это будет очень тяжелый матч против Украины. Это топовая команда с отличными футболистами.

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Каждый из них поддерживает из-за этой ужасной войны против России дома. На футбольном же уровне оба коллектива хотят попасть на чемпионат мира. Думаю, сыграть на Мундиале – вершина карьеры любого футболиста. В моем случае тоже не исключение. Это будет крутое достижение для шотландского футбола", – приводит слова Тирни The Scottish Sun.

Отметим, что Тирни не попал в заявку Шотландии на игру с Украиной. Поединок состоится 1 июня, начало в 21:45.

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