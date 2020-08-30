Форвард Реал Сосьедад Микель Оярсабаль не поможет сборной Испании в матчах Лиги наций против Германии и Украины, сообщает официальный сайт местной федерации.

Энрике объявил список игроков сборной Испании на поединки против Германии и Украины – есть дебютанты

Перед приездом в лагерь национальной команды Оярсабаль сдал положительный тест на COVID-19. Главный тренер "Фурии Рохи" Луис Энрике в срочном порядке вызвал нападающего Вильярреала Жерара Морено.

Напомним, поединок ЛН Испания – Украина состоится 6 сентября в Мадриде, начало встречи в 21:45.

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