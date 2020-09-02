"Честно говоря, я немного побаивался этого сбора национальной команды из-за разного физического состояния моих футболистов. Но ребята меня успокоили. Они готовы играть и тренироваться на все сто процентов.

Украина – Швейцария: Мораес оценил первого соперника команды Шевченко в Лиге наций

Думаю, что у соперника ситуация немного приятнее учитывая, что украинцам удалось потренироваться немного больше нас. Думаю, что сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества. Она доказала это в отборе к Евро-2020 и в Лиге наций-2018/19. Мои комплименты Андрею Шевченко", – цитирует Петковича официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже завтра, 3 сентября, на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.

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