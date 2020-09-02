Украина – Швейцария: онлайн-видеотрансляция пресс-конференции Андрея Шевченко
18:27 - Читати українською
Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко расскажет о готовности своих подопечных перед матчем Лиги наций.
Сегодня, 2 сентября, на Арене Львов Андрей Шевченко пообщается с журналистами перед поединком ЛН против сборной Швейцарии.
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Стоит отметить, что последний свой поединок "сине-желтые" проводили 17 ноября, сыграв вничью с сербами (2:2) в рамках квалификации к Евро-2020.
Напомним, матч Украина – Швейцария состоится 3 сентября, начало в 21:45. Также на подопечных Шевченко в Лиге наций ожидают встречи со сборными Германии и Испании.
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