Головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко розповість про готовність своїх підопічних перед матчем Ліги націй.

Сьогодні, 2 вересня, на Арені Львів Андрій Шевченко поспілкується з журналістами перед двобоєм ЛН проти збірної Швейцарії.

Україна – Швейцарія: передматчева прес-конференція Владіміра Петковіча

Варто відзначити, що останній свій поєдинок "синьо-жовті" проводили 17 листопада, зігравши унічию із сербами (2:2) в рамках кваліфікації до Євро-2020.

Нагадаємо, матч Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня, початок о 21:45. Також на підопічних Шевченка у Лізі націй очікують зустрічі із збірними Німеччини та Іспанії.

Швейцарія-2006: вони програли смертельну лотерею Шовковському і Ко – як склалися їхні долі?