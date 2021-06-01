Определилась бригада арбитров, которая будет работать на товарищеской встрече Украина – Северная Ирландия.

Команды сыграют под наблюдением 40-летнего поляка Шимона Марциняка, сообщает официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, а обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

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Недавно Марциняк пересекался с двумя украинскими грандами в еврокубках. Поляк судил полуфинал Лиги Европы, в котором Шахтер разгромно проиграл Интеру 0:5. Зато воспоминания Динамо значительно приятнее – киевляне разбили Гент (3:0) в матче квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня на Днепр Арене. Это будет второй из трех спаррингов команды Шевченко в рамках подготовки к Евро-2020.

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