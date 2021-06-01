Сборная Украины проведет спарринг против команды Северной Ирландии в рамках подготовки к Евро-2020. Какой прогноз на матч, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Северная Ирландия состоится в четверг, 3 июня, в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Начало контрольного поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая станет вторым спаррингом для "сине-желтых" перед чемпионатом Европы-2020.

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Австрийцы из Bwin фаворитом противостояния считают украинцев. На победу команды Шевченко можно поставить с коэффициентом 1,72. Вероятность ничьей оценили баллом 3,25. В свою очередь на потенциальный успех гостей можно поставить с привлекательным кэфом 5,50.

Похожие цифры предлагает и контора Favbet. Ставка на победу сборной Украины увеличит выигрыш в 1,70 раз. Коэффициент на ничью идентичен – 3,25. Зато в команду Северной Ирландии здесь верят еще меньше. На их победу принимают ставки с баллом 6,30.

Кроме того, можно попробовать угадать точный счет спарринга. В частности, минимальная победа "сине-желтых" является наиболее вероятной с солидным кэфом 4,05.

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