Подготовка сборной Украины к Евро началась ещё неделю назад. Проблемы возникли почти сразу – в лагерь не приехали несколько травмированных исполнителей, Буяльский сломался в начале сборов, а итогом тренировок стала выстраданная ничья со скромным Бахрейном. Общество болезненно отреагировало на фиаско, хотя это был лишь контрольный поединок полурезервного состава с шестью заменами и тактическими экспериментами. В конце концов, все почему-то забыли о давно известном факте – без Зинченко, Малиновского и Яремчука наша национальная команда превращается в серого середняка без особых перспектив. Таковы уж реалии.

Украина – Северная Ирландия: прогноз на контрольный матч

Украина – Северная Ирландия: где смотреть контрольный матч

Гораздо больше вопросов должен был вызвать ранний сбор Украины. В нём есть определенные плюсы – наша команда уже вторую неделю набирает ритм, а длительные физические нагрузки должны заложить необходимый фундамент под Евро. Впрочем, после тяжёлого сезона с ненормированным графиком, в котором отечественные футболисты никогда не играли, можно было бы предоставить паузу хотя бы в несколько дней. Так или иначе, правильность или неправильность такого решения Андреся Шевченко покажут матчи в группе.

Тепер идёт уже второй сбор, на который доехали все легионеры, кроме Зинченко – Александр после поражения в финале ЛЧ получил отгул до 4-го числа. За три дня до этого была объявлена ​​официальная заявка на Евро-2020: в неё попали Судаков, Безус, Трубин и Попов, а мимо списка пролетели Лунин, Бондаренко и Михайличенко – впрочем, они вместе с Сиротой и Леднёвым остались в лагере национальной команды. Попал в заявку и Соболь, однако вчера стало известно о плохом физическом состоянии Эдуарда – о травме речи не идёт, но врачи будут проводить тесты. Прямо сейчас левый фулбек рискует пролететь мимо чемпионата Европы.

В контрольном матче против Северной Ирландии "сине-жёлтые" должны ограничить эксперименты, начав наигрывать основной состав и проверять лидеров на предмет готовности. В частности, это касается Ярмоленко, которому пообещали предоставить игровое время.

Интересно будет посмотреть, кому Андрей Шевченко доверит левый фланг атаки (там могут сыграть Зубков и Цыганков) и кто станет партнёром Матвиенко по обороне – проверенный одноклубник Кривцов или талантливый проспект Забарный, которому тренерский штаб доверял в самых тяжёлых поединках. Кроме того, существует определённое соревнование между Довбиком и Бесединым за право быть главным дублёром Яремчука – вероятно, сегодня оно продолжится, ведь Роман имел определенные проблемы со здоровьем.

В поединке против Бахрейна "сине-жёлтые", несмотря на неудачный результат, подготовили классные варианты билд-апа. Ключевым пунктом в организации игры стали треугольники между фулбэками, центрхавами и вингерами – их целью было создание динамического преимущества на флангах, где каждый исполнитель мог открыть пространство для партнёра. Это придавало вариативности в позиционном наступлении, но украинской сборной не хватало скорости и качества принятия решений. Возможно, с появлением в пазле Малиновского, Ярмоленко и других лидеров механизм заработает лучше.

В целом, проблемы Украины в 2021 году несколько преувеличены. Конечно, подопечные Андрея Шевченко расписали четыре ничьи со счётом 1:1, три из которых пришлось на матчи против Финляндии, Казахстана и Бахрейна – это неприятно, но по игре "сине-жёлтые" выглядели качественно. У нашей национальной команды были подготовлены варианты билд-апа и адекватная тактика, однако все плюсы разбивались о работу в последней трети поля. Там украинцы встречались с блоком в 6-7 футболистов, резко замедляясь и создавая моменты только время от времени. Сборной не хватало динамики и качественных открываний, а кроме того футболисты допускали катастрофическое расточительство.

С Северной Ирландией проще не будет. Это – очень серьёзная сборная, которая умело навязывает единоборства и необходимый темп встречи. Она проверит Украину и на стандартах, и на контратаках, и в жесткой контактной борьбе по всему полю. Сегодня даже климат за островитян – в Днепре уже третий день не останавливается ливень. Кстати, именно под дождём ирландцы вынесли нас на Евро-2016. В своей стихии эта команда способна создать проблемы любому.

Несмотря на все эти плюсы, айриши играют в довольно простой футбол с пятью защитниками и контратаками. Последние результаты не радуют местных фанатов – команда пролетела мимо Евро, сгорев словакам в плей-офф Лиги наций, а под руководством нового тренера проиграла три из шести матчей (против Австрии, Италии и США). Даже Румыния и Болгария расписали с ними ничью.

Ориентировочные составы на матч Украина – Северная Ирландия

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Малиновский, Зубков – Довбик

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Уайт, Кэткарт, Браун, Макнейр, МакГинн – Даллас, Томпсон, МакКанн – Смит, Лафферти

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Северная Ирландия – хороший спарринг-партнёр. Крепкий, с хорошим составом и очень неприятным футболом, который для украинцев всегда был проблемой. На Евро нам точно придётся встретиться со схемой в три защитника, поэтому британские 5-3-2 идеально подходят для подготовки. Важно также не забывать, что для команды Андрея Шевченко этот поединок не важен в плане результата – сегодня необходимо восстановить игровые связи проверить в бою лидеров. Счёт же в товарищеских матчах не имеет смысла.

Впрочем, в Днепре на трибунах будут болельщики – и они вправе требовать шоу. Тем более, что сборная в последних семи матчах не выиграла ни разу. Конечно, в этот период были сильные соперники, ничья с Францией, достойные проигрыши и никому не нужные товарняки, однако фанаты просто заждались победы. Не факт, что они придут на Евро, поэтому сегодня необходимо постараться. Да и самим футболистам вряд ли приятно постоянно оправдываться за неприятные результаты.

Северные ирландцы, при всех плюсах игры под дождём в контактной борьбе, прямо сейчас не могут даже Болгарию победить. Украина, несмотря на все нюансы, сильнее на несколько порядков, да и единоборствами наших футболистов не спугнуть. В конце концов, "сине-жёлтые" находятся в лучшей физической форме. Подопечным Андрея Шевченко под силу прибить островитян – именно на это и стоит поставить.

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