Україна – Сербія: Арена Львів влаштувала овацію для Шевченка та вразила тренера – атмосферне відео

Вчора, 7 червня, збірна України здобула розгромну перемогу над Сербією (5:0) в матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2020.

Поєдинок проходив на Арені Львів. Вболівальники були настільки задоволеними грою "синьо-жовтих" та результатом, що влаштували шалені овації головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

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Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.