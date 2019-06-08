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Україна – Сербія: Арена Львів влаштувала овацію для Шевченка та вразила тренера – атмосферне відео

21:01 2732 Читать на русском
Україна – Сербія: Арена Львів влаштувала овацію для Шевченка та вразила тренера – атмосферне відео
Андрій Шевченко / фото Євгена Кравса

Вчора, 7 червня, збірна України здобула розгромну перемогу над Сербією (5:0) в матчі 3-го туру кваліфікації на Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Поєдинок проходив на Арені Львів. Вболівальники були настільки задоволеними грою "синьо-жовтих" та результатом, що влаштували шалені овації головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

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Нагадаємо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0 та лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. У наступному матчі "синьо-жовті" приймуть Люксембург – поєдинок відбудеться також на Арені Львів 10 червня.

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Теги
Відеоновини Україна - Сербія Арена Львів Україна Україна Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Українці за кордоном
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