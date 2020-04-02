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Украина – Португалия: Зинченко борется за выход в финал альтернативного Евро-2020 – онлайн-трансляция

19:20 17 Читати українською
Украина – Португалия: Зинченко борется за выход в финал альтернативного Евро-2020 – онлайн-трансляция
Зинченко – в шаге о тфинала / коллаж 433

Александр Зинченко продолжает выступления на виртуальном чемпионате Европы. Сегодня хавбек сборной Украины поборется за путевку в финал.

Виртуальное континентальное первенство Plan B FIFA Tournament приближается к своей кульминации. Александр Зинченко и португалец Диогу Жота, который защищает цвета Вулверхэмптона, сегодня сойдутся в полуфинале.

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В предыдущих раундах раундах турнира представитель Манчестер Сити легко разобрался с россиянином Круговым (6:1), а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1), после чего легко обыграл представителя Челси Билли Гилмора.

Поединок Украина – Португалия начнется в 22:00. Прямую онлайн-трансляцию можно наблюдать в этой новости на "Футбол 24".

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